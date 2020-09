Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kühlschrank in Brand geraten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Mahlestraße ist am Freitag (18.09.2020) ein Brand ausgebrochen. Eine 85-jährige Eigentümerin alarmierte gegen 12.00 Uhr die Feuerwehr, da vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Kühlschrank zu brennen anfing. Die Feuerwehr löschte den Brand, der zwischenzeitlich vom ersten Stock auf das zweite Stockwerk übergegriffen hatte. Die Frau, die sich als einziges in dem Haus befunden hatte, blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

