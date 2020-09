Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Blumenverkäuferin beleidigt und bespuckt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Montag (14.09.2020) in der Rathauspassage eine 56 Jahre alte Blumenverkäuferin beleidigt und angespuckt. Die 56-Jährige beobachtete gegen 17.50 Uhr, wie die Unbekannte eine Rose am Verkaufsstand an sich genommen hat und weiterging, ohne die Blume zu bezahlen. Nachdem die Frau der Unbekannten hinterhergerufen hatte, kam sie zurück, beleidigte sie und spuckte sie an. Ein Begleiter der rabiaten Frau hielt sie zurück, steckte die Rose zurück in die Vase und beide gingen in Richtung der Stadtbahngleise der U2 Richtung Neugereut davon. Auf dem Weg dorthin soll die Unbekannte noch eine ältere Frau ebenfalls bespuckt haben. Die 56-Jährige beschrieb die Unbekannte als etwa 160 bis 165 Zentimeter groß und Mitte 20. Sie war schlank und soll lange, dunkle, glatte Haare gehabt haben. Möglicherweise hatte sie eine Tätowierung am rechten Arm. Ihr Begleiter soll klein, dünn und dunkelhaarig gewesen sein. Zeugen, insbesondere die ältere Frau, die ebenfalls bespuckt wurde, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße melden.

