Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleinkind bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein Dreijähriger ist bei einem Verkehrsunfall mit einem bislang noch unbekannten Radfahrer am frühen Donnerstagabend (17.09.2020) schwer verletzt worden. Das Kleinkind, welches auf einem Kinderfahrrad fuhr, war gemeinsam mit seiner Mutter gegen 18.50 Uhr auf dem Gehweg in der Löwenstraße in Richtung Degerloch unterwegs. Zwischen dem Königsträßle und der Ahornstraße wechselte plötzlich ein entgegenkommender Radfahrer, zwischen zwei geparkten Autos hindurch, von der Fahrbahn auf den Gehweg. Dabei stieß er offenbar frontal mit dem Dreijährigen und seinem Kinderrad zusammen. Das Kind erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. Der Radfahrer entfernt sich daraufhin von der Unfallstelle in Richtung der Sportplätze auf der Waldau. Rettungssanitäter kümmerten sich um den Jungen, der bei dem Unfall einen Helm trug, und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem unbekannten Radfahrer soll es sich um einen zirka 18 bis 20 Jahre alten und rund 185 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er war von schlanker Statur und hatte blonde Haare, die er stachelig nach oben frisiert hatte. Außerdem trug er eine schlägerförmige Tasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell