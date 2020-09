Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Hofen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem VW Golf ist am Donnerstagnachmittag (17.09.2020) ein 17 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Der 17-Jährige war gegen 16.30 Uhr auf dem Fußgängerweg, der parallel zum Seeblickweg verläuft und für Radfahrer freigegeben ist, in Richtung Max-Eyth-See unterwegs. An der Einmündung zum Kochelseeweg kommt es zwischen dem Radler und dem VW einer 61-Jährigen zur Kollision. Die Fahrerin bog kurz vorher vom Seeblickweg links in den Kochelseeweg ab. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen. Rettungssanitäter kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

