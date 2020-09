Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Süd/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag (15.09.2020) und Mittwoch (16.09.2020) mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Wertgegenstände erbeutet. Die Täter schlugen zwischen 20.00 Uhr und 05.30 Uhr bei einem Auto, das in der Rümelinstraße abgestellt war, die Seitenscheiben ein und stahlen daraus einen Geldbeutel. Auch in der Leonberger Straße brachen sie am Mittwoch zwischen 06.00 Uhr und 18.30 Uhr auf diese Weise in das Auto ein und stahlen ein Tablet. Bei einem weiteren Fahrzeug an der Mahatma-Gandhi-Straße hebelten sie am Mittwoch zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr eine Tür auf und durchsuchten das Auto. Sie machten allerdings keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße, unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße oder beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

