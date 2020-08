Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Ein Verletzter bei Unfall an der Westfalenstraße

Recklinghausen (ots)

An der Westfalenstraße kam es am Dienstag um kurz nach 21.00 h zu einem Unfall, bei dem ein 67-jähriger Recklinghäuser leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 67-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Westfalenstraße unterwegs, als eine 47-jährige Recklinghäuserin mit ihrem Auto vor dem Motorradfahrer von der Westfalenstraße in die Zehlendorfer Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

