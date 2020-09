Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verpuffung in der Küche

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Vermutlich aufgrund heißen Öls in einem Topf ist es am Mittwoch (16.09.2020) zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus an der Solitudestraße gekommen. Eine 41-Jährige erhitzte gegen 13.00 Uhr etwas Öl in einem Topf, als es zu einer Verpuffung kam und eine Stichflamme entstand. Sie nahm den Topf vom Herd und konnte dadurch einen Brand verhindern. Dabei verschüttete sie allerdings den Inhalt und verletzte sich infolgedessen. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

