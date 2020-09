Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (16.09.2020) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung, an der sich der Tatverdächtige aufhielt, fanden die Beamten rund 28 Gramm Marihuana, das bereits verkaufsfertig abgepackt war, 113 Ecstasy-Tabletten und 14 Gramm Amphetamin. Außerdem entdeckten die Ermittler weitere Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Der deutsche Tatverdächtige, gegen den bereits ein Haftbefehl in anderer Sache bestand, wird im Laufe des Donnerstags (17.09.2020) dem zuständigen Richter vorgeführt.

