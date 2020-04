Polizeipräsidium Konstanz

Sachschaden von rund 12.500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der Bundesstraße 27 auf die Bundesstraße 33 ereignet hat. Ein 30-jähriger Skoda-Fahrer hielt hinter dem verkehrsbedingt stehenden VW-Golf eines 43-Jährigen an. Ein hinter dem Skoda fahrender 55-jähriger Tesla-Fahrer erkannte das zu spät, fuhr auf den Skoda auf und schob diesen noch auf den VW Golf. Alle beteiligten Autofahrer blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst musste das stark beschädigte Auto des Unfallverursachers abtransportieren.

