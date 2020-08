Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall mit leichtem Personen- und hohem Sachschaden - Monheim - 2008030

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag des 05.08.2020, gegen 11.10 Uhr, kam es auf der Opladener Straße in Monheim am Rhein zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Beteiligte leicht verletzt wurde und ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 18.000,- Euro entstand.

Zur Unfallzeit hatte ein 41-jähriger Langenfelder, mit dem weißen Mercedes Vito einer Autovermietung, die innerörtliche Opladener Straße in Richtung Langenfeld befahren. In Höhe des Hauses Nr. 219 bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 66-jähriger Mann aus Köln seinen schwarzen PKW Ford S-Max stoppte, um nach links in eine Einfahrt abzubiegen, eine dem Ford unmittelbar nachfolgende 37-jährige Monheimerin ihren braunen PKW VW Touran deshalb ebenfalls zum Stillstand brachte.

Der Vito prallte mit großer Wucht in das Heck des Tourans. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden S-Max geschoben. Hierbei verletzte sich die VW-Fahrerin so schwer, dass sie zur ambulanten ärztlichen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Der Vito und der Touran waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell