Polizei Mettmann

POL-ME: Bürgergespräche am Mettmanner Goethepark - Mettmann - 2008027

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Schon seit Beginn sommerlichen Wetters kommt es im Bereich der Stadt Mettmann verstärkt zu Hinweisen von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern an die örtliche Polizei und die Verwaltung der Stadt, die sich über ein zunehmendes Maß an Ruhestörungen, aber auch über Vermüllung und Vandalismus im Mettmanner Goethepark beschweren. Stadt und Polizei reagieren darauf schon seit Wochen in enger Kooperation mit verstärkten Kontrollen zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Begleitet werden diese von gemeinsamen Besprechungen und Ortsterminen zur Verbesserung der örtlichen Gegebenheiten durch eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse der oft jugendlichen Parkbesucher und der in der Ruhe gestörten oder zum Teil auch im persönlichen Sicherheitsgefühl beeinträchtigten Nachbarschaft.

In diesem Kontext planen Polizei und Stadt nun aktuell für den kommenden Montag, mit möglichst vielen Betroffenen vor Ort persönlich ins Gespräch zu kommen. Darum kommt das INFO-Mobil der Kreispolizei am frühen Montagabend zum Mettmanner Goethepark zu "Bürgergesprächen". Polizeihauptkommissar Thomas Eidmann, Leiter der Polizeiwache Mettmann und zugleich des örtlichen Bezirks- und Schwerpunktdienstes (BSD), sowie Frau Andrea Kotthaus, Leiterin des Mettmanner Ordnungsamtes, wollen sich vor Ort Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung persönlich anhören und zugleich Rede und Antwort zu den behördlichen Maßnahmen und Möglichkeiten zur Lösung der Probleme geben. Hierbei finden Sie hochrangige Begleitung, denn sowohl Landrat Thomas Hendele, Behördenleiter der Polizei im Kreis Mettmann, als auch Mettmanns Bürgermeister Thomas Dinkelmann, haben ihr Kommen und eine persönliche Beteiligung an den Bürgergesprächen zugesagt.

Termindaten:

Ort: 40822 Mettmann, Goethestraße 33, Schulhof der Carl-Fuhlrott-Schule (unmittelbar neben dem Goethepark),

Zeit: Montag, 10. August 2020, ab 17.00 Uhr

Hinweise an die Medien:

1. Für eine Ankündigung des Termins im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten wären wir Ihnen dankbar.

2. Medienvertreter sind zur persönlichen Teilnahme und Begleitung der Veranstaltung zur späteren Berichterstattung natürlich ebenfalls herzlich eingeladen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell