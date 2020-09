Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz anlässlich einer politischen Veranstaltung im Rathaus

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte waren am Freitagnachmittag (18.09.2020) ab 17.00 Uhr anlässlich einer politischen Veranstaltung im Rathaus und einer Gegendemonstration in der Innenstadt im Einsatz. Neben einer angemeldeten Versammlung bildete sich ein Spontanaufzug von bis zu 300 Personen nahe des Marktplatzes über die Eberhardtstraße Richtung Rotebühlplatz. Der Großteil der Aufzugsteilnehmer versuchte mehrfach in Richtung des Rathauses zu drängen, mutmaßlich um die dortige Veranstaltung zu stören. Um dies zu verhindern, mussten Einsatzkräfte kurzzeitig im Bereich der Eberhardstraße und Königstraße gegen Versammlungsteilnehmer, die ein Banner, mutmaßlich um sich zu verdecken, schützend vor sich hielten, den Einsatzstock benutzen. Zuvor versuchten Aktivisten während der Anfahrt eines zu schützenden Fahrzeugkonvois im Bereich Eberhard- und Nadlerstraße diesen zu stoppen. Mehr als ein Dutzend der Aktivisten wurden hierbei festgehalten, ihre Personalien festgestellt und sie erhielten anschließend einen Platzverweis. Bereits vor Beginn der Veranstaltung gelang es acht Aktivisten, darunter einer 17-Jährigen, vor die Haupteingangstür des Sitzungssaals zu sitzen und dessen Zugang für Zuhörer zu blockieren. Sicherheitsverantwortliche im Rathaus ermöglichten den acht Personen zwar ein Verbleiben in einem Nebenraum. Als ihre Personalien zur Sicherstellung eines möglichen Strafverfahrens festgestellt werden sollten, leisteten sie gegen die einschreitenden Beamten Widerstand. Die acht Aktivisten wurden gegen 19 Uhr aus dem Rathaus gebracht und erhielten Platzverweise. Die 17-Jährige musste mit zum Polizeirevier, da ihre Eltern zunächst nicht erreicht werden konnten. Über Verletzte Aktivisten wurde bei der Polizei nichts bekannt. Ein Polizeireiter klagte über Ohrenschmerzen, nachdem er mit seinem Pferd minutenlang einem Sirenenton von Gegendemonstranten ausgesetzt war. Mehrere Beamte wurden beleidigt. Die Veranstaltung im Rathaus war gegen 20.00 Uhr beendet.

