Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Katalysatorendiebe gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Pkw-Katalysatoren waren die Beute von bislang unbekannten Dieben, die in der Nacht von Sonntag, 21. Februar, auf Montag, 22. Februar, zuschlugen. Die vier betroffenen VW Polo älteren Baujahrs waren in der Antonistraße, Widumstraße, Oststraße und dem Vorsterhauser Weg geparkt. Die Katalysatoren wurden von den Dieben vermutlich mit einem Spezialwerkzeug ausgebaut. Wer verdächtige Personen an den Tatorten bemerkt hat, wird gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder über die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu kontaktieren.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell