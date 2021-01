Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Rudi-Geil-Brücke

Lahnstein (ots)

Am Freitag, 15.01.2021 ereignete sich gegen 08:10 Uhr ein Unfall auf der Rudi-Geil-Brücke in Lahnstein. Ein Mitarbeiter der Stadt Lahnstein befuhr mit seinem Klein-LKW die Brückenstraße von Niederlahnstein kommend in Richtung Oberlahnstein. Als er sich auf der Rudi-Geil-Brücke befand, kam ihm ein weißer LKW mit Kastenaufbau entgegen. Dieser geriet über die Mitte der Fahrbahn und beschädigte den Außenspiegel des Klein-LKW der Stadt Lahnstein. Anschließend fuhr der weiße LKW weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden LKW geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



