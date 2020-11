Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Tierheim ++ Museumsschiff "Hermine" aufgebrochen ++ Jugendliche Feiern auf Parkdeck

CuxhavenCuxhaven (ots)

Einbruch in Tierheim

Cuxhaven. In der Nacht von Sonntag, 01.11.2020, auf Montag, 02.11.2020, sind unbekannte Täter in das Tierheim Cuxhaven in der Altenwalder Chaussee eingebrochen. Die Täter brachen einige Türen zum Büro auf und entwendeten Bargeld. Der Schaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

++++++

Museumsschiff "Hermine" aufgebrochen

Cuxhaven. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 28.10.2020 bis Montag, 02.11.2020, das Museumsschiff "Hermine" an der Deichstraße aufgebrochen. Die Täter gelangten auf bisher nicht bekannte Art und Weise auf das Deck des Schiffes. Hier überwanden sie mehrere Türen und Luken und gelangten in den Bauch des Schiffes. Was von den Tätern entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ebenso ist die Schadenshöhe noch nicht beziffert.

++++++

Jugendliche Feiern auf Parkdeck

Cuxhaven. Gleich am ersten Tag des Inkraftretens der verschärften Corona-Verordnung haben insgesamt 7 Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren eine Party auf dem Parkdeck der Nordsee-Galerie in der Nordersteinstraße gefeiert. Zeugen hatten der Polizei die jungen Leute gegen 17.30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten zeigten sich die jungen Leute allesamt sehr einsichtig und kamen den Platzverweisen sofort nach.

++++++

