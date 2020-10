BPOL-KS: Scheibe an Wartehäuschen zerstört

Bundespolizeiinspektion Kassel

Flieden (Landkreis Fulda/Hessen) (ots)

Warum ein 19-Jähriger am Bahnhof in Flieden die Scheibe eines Wartehäuschens eingeschlagen hat, bleibt unklar. Ein Zeuge hatte ihn am Dienstag (13.10.) gegen 22:30 Uhr bei der Tat beobachtet und die Bundespolizei in Kassel informiert. Nach der Tat sei die Person in einen Regionalzug Richtung Fulda gestiegen.

Dank der schnellen Mitteilung des Zeugen und einer guten Personenbeschreibung konnte der Täter am Bahnhof Fulda durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen den 19-jährigen Deutschen eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Wer Angaben zu dieser oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

