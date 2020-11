Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Weststadt: Verkehrsunfall - 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Heidelberg/WeststadtHeidelberg/Weststadt (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer zog sich am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche befuhr gegen 15 Uhr den Rad- und Gehweg der Ringstraße vom Römerkreis kommend in Richtung Montpellierbrücke. Zeitgleich fuhr ein 48-jähriger Opel-Fahrer auf der Ringstraße in entgegengesetzter Richtung und bog an der Kreuzung Kaiserstraße/Ringstraße in die Kaiserstraße ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zur Kollision. Der 15-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und zog sich leichte Verletzungen zu, die noch am Unfallort durch Rettungskräfte versorgt wurden. Anschließend wurde er in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell