Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt in Kreisverkehr - Verursacherin flüchtet

Plankstadt/Rhein-Neckar-KreisPlankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte und die Unfallverursacherin anschließend flüchtete, kam es am Mittwoch gegen 9 Uhr in Plankstadt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 29-jähriger Kawasaki-Fahrer den Kreisverkehr der L543 von Eppelheim kommend, als eine Smart-Fahrerin in den Kreisverkehr einfuhr und den Motorradfahrer übersah. Der 29-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Smart zu verhindern. Das Vorderrad verlor die Traktion und der Fahrer stürzte. Die Verursacherin hielt kurz an, entfernte sich aber anschließend von der Unfallörtlichkeit. Sie konnte zu einem späteren Zeitpunkt durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell