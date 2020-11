Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in den Kindergarten "Kinderbrücke" in der Hirschgasse im Ortsteil Baiertal ein. Erzieherinnen hatten am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bemerkt, dass das Küchenfenster sowie die Bürotür offenstanden und die Polizei informiert. Wie sich herausstellte, waren zwei unbekannter Täter über die Gebäuderückseite zum Küchenfenster gegangen und hatten dieses aufgehebelt. Im Gebäude wurde die Tür zum Büro aufgebrochen und dort Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden aus mehreren Geldkassetten Bargeld in noch unbekannte Höhe entwendet. Andere Räume wurden nicht betreten. Über das Küchenfenster verließen die Täter dann wieder Tatort. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

