Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - Unfall verursacht

Oftersheim/Rhein-Neckar-KreisOftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 07:30 Uhr an der Kreuzung Heidelberger Straße/ Mühlenstraße. Ein 51-Jähriger Mazda-Fahrer fuhr von der Mühlenstraße in die Heidelberger Straße ein und übersah dabei einen 66-Jährigen Mercedes-Fahrer, welcher auf der Heidelberger Straße fuhr und Vorfahrt hatte. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von rund 7.000 EUR, der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

