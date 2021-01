Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Dreckenach

Dreckenach (ots)

In der Nacht vom 14.01.2021 zum 15.01.2021 kam es in Dreckenach, Auf der Boursch, Höhe Einmündung Bachstraße, zu einem Verkehrsunfall. Durch den flüchtigen Unfallverursacher wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Ermittlungen anhand der zurückgebliebenen Trümmerteile ergaben, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW Tiguan, Baujahr 2012 - 2018, handelt, der im Bereich beschädigt ist. Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach, Tel.: 02605 9802-1510

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605 9802-1510

pwbrodenbach@polizei.rlp.de

