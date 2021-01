Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsuntüchtiger Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer, Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Am 14.01.2020 zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr führte der Fahrer eines schwarzen Mercedes C-Klasse Kombi seinen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit von Sabershausen über Beltheim nach Kastellaun und wieder zurück nach Sabershausen. Hierbei kam der Pkw wiederholt auf die Gegenfahrbahn und gefährdete andere Pkw-Führer, so dass diese nur durch Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern konnten. Der PKW konnte kurz vor Sabershausen durch die Polizeiinspektion Simmern angehalten werden. Beim Fahrer gab es Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum. Der Beschuldigte wehrte sich gegen die angeordnete Blutprobe, so dass die Maßnahme zwangsweise durchgesetzt werden musste. Die eingesetzten Beamten wurden mehrfach beleidigt und bedroht. Der Führerschein des uneinsichtigen Fahrers wurde beschlagnahmt. Den BS erwartet jetzt ein Verfahren wg. Straßenverkehrsgefährdung und Wiederstand gg. Vollstreckungsbeamte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere mögliche Geschädigte, die auf der genannten Strecke von dem Fahrer des schwarzen Mercedes C-Klasse Kombi gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der Telefonnummer 06761 921-0.

