Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall - Fahrer schwer verletzt

PleinPlein (ots)

Am Montag, 30.11.2020, um 07:17 Uhr kam es in Plein zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr die Eifelstraße in Richtung Wittlich. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er ungebremst auf ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Das Fahrzeug des Unfallverursachers lag bei Eintreffen der Polizei auf der Fahrerseite, sodass der Fahrer durch die Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend wurde er mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wittlich gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wittlich und Plein, ein Rettungswagen und die Polizei Wittlich.

