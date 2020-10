Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Fassadenbrand in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem gemeldeten Fassadenbrand rückten am heutigen Mittag Einheiten der Feuerwache Hassel und Buer aus. Um 12:30 Uhr lief der Notruf von der Dorstener Straße in der Feuerwehrleitstelle ein. Der Anrufer berichtete von einer in Teilen brennenden Hausfassade im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses. Als die ersten Einsatzkräfte der Wache Hassel wenig später die Einsatzstelle erreichten, war das Gebäude bereits vollständig geräumt. Die Flammen schlug an der Fassade hoch und drohten auf das Dach überzugreifen. Mit einem Strahlrohr konnte das erfolgreich verhindert werden. Im weiteren Einsatzverlauf öffneten die Feuerwehrmänner Teile der Fassade und der Dacheindeckung und suchten mit einer Wärmebildkamera gezielt nach versteckten Glutnestern. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich noch gut eine Stunde hin. Um 13:50 Uhr endete der Einsatz für die 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizei Gelsenkirchen eingeleitet.

