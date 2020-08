Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Betzdorf (ots)

Am Dienstag, den 11.08.2020, befuhr eine Radfahrerin, gegen 13:55 Uhr, die Kölner Straße in Richtung Stadtmitte auf dem linksseitig gelegenen Gehweg, um das Unfallrisiko auf der vielbefahrenen Bundesstraße zu minimieren. Beim Vorbeifahren an einer dort aufgestellten Mülltonne, blieb sie mit einer an ihrem Fahrrad befestigten Satteltasche an der Tonne hängen und kam zu Fall. Hierbei zog sie sich vermutlich eine Fraktur des Arms zu, der im Krankenhaus Kirchen versorgt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell