POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 15.01.2021 - Sonntag, 17.01.2021)

Polizeidirektion Koblenz

Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 15.01.2021 - Sonntag, 17.01.2021)

Simmern/Hunsrück (ots)

- Sachbeschädigung:

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag kam es an der Grillhütte in Gemünden zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten hier eine große Glasscheibe am Unterstand der Grillhütte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern (Tel.: 06761/921-0) richten.

- Trunkenheitsfahrt:

Am Freitagnachmittag wurde im Bereich der Polizeiinspektion Simmern ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Dieser hatte während der Fahrt bereits eine Mauer touchiert. Der Fahrer konnte von einer Streife angetroffen und einer Kontrolle der Fahrtüchtigkeit unterzogen werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurden sichergestellt, dem Fahrer droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

