POL-UL: (BC) Kirchberg - Abstand nicht eingehalten

Am Donnerstag stießen bei Kirchberg zwei Motorradfahrer zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr fuhr ein Traktor von Kirchberg in Richtung Gutenzell. Hinter ihm fuhren drei Motorräder. Der Traktor wollte abbiegen und setzte seinen Blinker. Zwei Motorradfahrer erkannten die Situation und verringerten ihre Geschwindigkeit. Der dritte Kradlenker, ein 58-Jähriger, reagierte zu spät. Er konnte mit seiner Suzuki nicht mehr bremsen und stieß mit der Suzuki eines ebenfalls 58-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher stürzte dabei und schleuderte über die Fahrbahn. Beide Motorradfahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Motorrädern schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

