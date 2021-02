Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Graffiti-Sprayer gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Graffiti-Sprayer beschmierten in der Zeit zwischen Samstag, 20. Februar, und Sonntag, 21. Februar, großflächig Teile der Fassade des Universa-Hochhauses an der Südstraße und des Medienhauses an der Königstraße. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro. Hinweise auf die Sprayer nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

