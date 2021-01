Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - weiterer Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf dem Hansaring - PKW erfasste Fußgängerin beim Abbiegen

Werne (ots)

Bei einem weiteren Verkehrsunfall auf dem Hansaring ist am Dienstagmorgen (19.01.2021) eine weitere Fußgängerin verletzt worden.

Gegen 8.40 Uhr fuhr ein 72-jähriger PKW Fahrer aus Werne auf der Alte Münsterstraße in Richtung Hansaring. Als die Ampel für ihn Grün zeigte, bog er hier nach rechts ab. Er bemerkte dabei eine den Hansaring von der Goerdelerstraße querende 60-jährige Fußgängerin aus Werne zu spät und prallte trotz Bremsung mit ihr zusammen. Die Frau wurde dabei verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Schaden am PKW war nicht feststellbar.

