Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Ergänzung zur Pressemitteilung "Raub auf Kiosk: Angestellte mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen"

Bergkamen (ots)

Wie bereits heute Morgen berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4815441), haben zwei bislang unbekannte Täter am Montagabend (18.01.2021) gegen 19.50 Uhr einen Raub auf einen Kiosk in der Rotherbachstraße in Bergkamen verübt.

Auswertungen von Videoaufzeichnungen haben die Beschreibungen der beiden männlichen Tatverdächtigen konkretisiert:

Täter 1:

- ca. 180 cm - ca. 18-25 Jahre - schlank - schwarzer Pullover - Adidas Kappe - schwarze Jogginghose - schwarze Turnschuhe - schwarze Sturmhaube - ca. 20 cm langes Messer - gebrochenes Deutsch

Täter 2:

- ca. 170 cm - ca. 18-25 Jahre - schlank - Kapuzenpullover mit Militärmuster - Einweghandschuhe - schwarze Jogginghose - schwarze Turnschuhe - schwarze Maske

Zeugenhinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

