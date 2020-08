Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall auf der K 16 tödlich verletzt

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Auf der K 16 ist es am heutigen Montagnachmittag zwischen Fuldabrück-Dörnhagen und Guxhagen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Beamten des Polizeireviers Ost aktuell vom Unfallort berichten, war es gegen 15:30 Uhr aus noch unbekannten Gründen zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw gekommen. Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Aktuell ist die K 16 zwischen Fuldabrück-Dörnhagen und Guxhagen voll gesperrt.

Wir berichten nach.

Medienvertreter werden gebeten, bei einer Bildberichterstattung zu berücksichtigen, dass Angehörige noch nicht verständigt worden sind.

