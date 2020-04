Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrecher gefasst

Kleve (ots)

Ein 26 bzw. 28 Jahre altes Paar ging der Polizei Kleve in den frühen Morgenstunden des 21.04.2020 ins Netz. Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Briener Straße waren gegen 03.25 Uhr zunächst durch verdächtige Geräusche geweckt worden. Danach beobachteten sie, wie sich zwei Personen an der Hauseingangstür zu schaffen machten und informierten die Polizei; diese konnte zwei Verdächtige in der Zufahrt zum Garagenhof des Hauses festnehmen. Die 26 Jahre alte Frau aus Kleve ist bei der Polizei keine Unbekannte. Gegen sie liegt zudem ein Haftbefehl des Amtsgerichts Kleve wegen Diebstahls vor. Die Beamten fanden bei ihrer Durchsuchung einen Schraubendreher, der sichergestellt wurde. Zwei Räder, mit denen sie und ihr ebenfalls aus Kleve stammender Begleiter offenbar unterwegs waren, wurden ebenfalls sichergestellt. Die Kriminalpolizei geht nun insbesondere der Frage nach, ob die Festgenommenen auch für die in der zurückliegenden Zeit vermehrt in Kleve zu verzeichnenden Kellereinbrüche in Frage kommen. (SI)

