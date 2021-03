Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Hinweise zur brandstiftenden Person geben?

Video-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Bereits am Mittwoch, 03.03.2021, hat es im hannoverschen Kirchrode an einem Wohnhaus im Hirschanger gebrannt. Eine unbekannte Person setzte zwischen 01:00 Uhr und 02:50 Uhr mit Hilfe eines Brandbeschleunigers Gebäudeteile in Brand und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Tiergartenstraße. Die Polizei Hannover veröffentlichte dazu am 04.03.2021 einen Zeugenaufruf: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4854428.

Nach den aktuellen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover brannten keine wesentlichen Gebäudeteile. Verletzt wurde durch die beiden Brände an der Vorder- und Rückseite des Einfamilienhauses niemand, da beide Feuer vermutlich selbst ausgingen. Eine Zeugin alarmierte zudem umgehend die Feuerwehr.

Inzwischen liegt Bildmaterial von verschiedenen Videosequenzen vor, die die unbekannte Person am Tatort zeigt. Sie stammen von einer privaten Überwachungskamera.

Gesucht wird eine etwa 30 Jahre Person. Sie ist circa 1,80 Meter groß und von schlanker bis athletischer Statur. Zur Tatzeit trug sie einen schwarzen Mundschutz, einen roten Kapuzenpullover, eine dunkle Weste, eine hellgraue Jogginghose und grau-beigefarbene Schuhe. Zudem hatte der oder die Gesuchte eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nzj, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell