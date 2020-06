Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflüchtiger alkoholisiert

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Unfallflüchtigen ist am Dienstag, 02.06.2020, in WT-Tiengen aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 12:45 Uhr war ein zunächst unbekannter Autofahrer beim Mowag-Kreisel auf eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei wurden zwei Schilder beschädigt. Diese räumte der Fahrer zu Seite und fuhr weg. Zeugen notierten sich das Kennzeichen. Am Mittag schließlich konnte der gesuchte Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes entdeckt werden. Ein 67 Jahre alter Mann war gerade ausgestiegen, der verdächtig ist, die Unfallflucht begangen zu haben. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von knapp einem Promille festgestellt, weshalb eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein einbehalten wurde.

