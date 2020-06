Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Streit zwischen Männern eskaliert - Beteiligter bleibt bewusstlos liegen

Freiburg (ots)

Ein Streit zwischen vier Männern ist am Mittwochabend, 03.06.2020, beim Bahnhof in WT-Waldshut eskaliert. Ein Beteiligter blieb bewusstlos liegen. Gegen 19:45 Uhr war er zum ersten Aufeinandertreffen der vier Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren am Busbahnhof gekommen. Dort soll ein 20-jähriger die anderen Männer beleidigt haben. Die drei Männer verließen die Örtlichkeit und als sie zurückkehrten, begegneten sie dem 20-jährigen wieder in der Unterführung beim Bahnhof. Dieser soll im Verlauf eines erneuten Konfliktes ein Messer gezückt haben. Die drei Männern konnten den mutmaßlichen Angreifer in einem Gerangel überwältigen und das Messer abnehmen. Dabei verlor dieser das Bewusstsein. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Klinik nach Freiburg. Es besteht keine Lebensgefahr. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Das Messer wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf aufgenommen.

