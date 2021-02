POL-PPWP: Brand in Doppelhaushälfte

Polizeipräsidium Westpfalz

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

An einem Wohnhaus in der Hauptstraße ist es am Samstagmittag zu einem Brand gekommen. Gegen 12.30 Uhr wurde der Brand in der Doppelhaushälfte bemerkt. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus.

Das Feuer brach in der Küche des Hauses aus. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist nicht geklärt. Für die Ermittlung der Brandursache wurde ein Gutachter beauftragt. Auch die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Das Haus dürfte derzeit nicht mehr bewohnbar sein. Die Ermittlungen dauern an. |elz

