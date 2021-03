Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Fellbach

Waiblingen (ots)

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem VW Fox die Max-Planck-Straße in Richtung Steinbeisstraße. Er missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 35-jährigen Mercedesfahrerin, wodurch es zum Unfall kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

