Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Brand

LippstadtLippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 22:26 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die LWL Klinik an der Eickelbornstraße gerufen. Hier war es im Zimmer eines 58-jährigen Bewohners zu einem Brand gekommen. Eine Brandmeldeanlage alarmierte sofort die anwesenden Mitarbeiter. Sie konnten den Mann aus dem Zimmer evakuieren. Dabei wurden der Bewohner und drei Pfleger durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte schließlich die Flammen löschen. Das Zimmer brannte komplett aus. Bei der Brandursache handelt es sich wahrscheinlich um Brandstiftung. (lü)

