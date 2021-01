Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Drei Mal Totalschaden

GesekeGeseke (ots)

Auf der Störmeder Straße ist es am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 50-jähriger Geseker war mit seinem Ford in Richtung Störmede unterwegs. Dabei übersah er den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Peugeot eines 63-jährigen Anwohners. Durch den ungebremsten Aufprall schleuderte das Heck des Ford in einen entgegenkommenden Audi eines 53-jährigen Mannes, ebenfalls aus Geseke. Der Peugeot wurde auf einen Anhänger geschleudert, der dann auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stillstand kam. Der 50-Jährige gab sofort gegenüber den Polizeibeamten an, Alkohol zu sich genommen zu haben. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 25500 Euro geschätzt. Alle Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. (wo)

