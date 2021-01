Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Feuer in Container

WickedeWickede (ots)

Am Dienstag, um 20:45 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Schreinerei an der Straße Im Winkel zu einem Brand. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte die Flammen in einem Container löschen. In dem Container wurden Holzabfälle des Betriebes entsorgt. Die Brandursache ist zurzeit ungeklärt. Durch das Feuer kam es nicht zu Beschädigungen am Gebäude oder am Container. (lü)

