Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Diebstahl aus Wohnung

WickedeWickede (ots)

An der Hohe Straße sind unbekannte Täter durch eine unverschlossene Kellertür am Samstagmorgen, gegen 06:50 Uhr, in ein Wohnhaus eingedrungen. Sie öffneten sämtliche Schränke in der Wohnung und entwendeten mehrere Schlüssel. Die Unbekannten ergriffen die Flucht durch die Haustür, als sie von den Bewohnern entdeckt wurden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

