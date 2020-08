Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Roller, bei dem der Rollerfahrer verletzt worden ist.

Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem BMW die Edelsteinstraße in Richtung B3 entlang und missachtete an der Kreuzung zum Dossenheimer Weg die Vorfahrt eines von rechts kommenden 57-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer zog sich eine Verletzung am Bein zu und wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell