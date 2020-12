Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Drogenkonsum mit dem PKW unterwegs

ApelernApelern (ots)

(He.) Die Polizei Bad Nenndorf hat am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr einen 30-jährigen PKW-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Apelern angehalten. Bei der Überprüfung der Personalien wurde beim Fahrzeugführer festgestellt, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln (Drogen) stand. Dem jungen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet jetzt ein Fahrverbot und eine Geldstrafe von mindestens 500 Euro.

