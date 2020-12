Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 16-Jähriger bedroht Ehepaar mit Messer

EystrupEystrup (ots)

(LUE) Am Dienstag, den 15.12.2020 gegen 13:30 Uhr, ist ein älteres Ehepaar auf dem Parkplatz vor dem Discountermarkt in der Eystruper Bahnhofstraße durch einen 16-Jährigen mit einem Messer bedroht worden. Dies beobachteten Zeugen auf dem Parkplatz. Der dann in den Markt zum Einkaufen gehende Täter konnte dort durch zwei Personen festgehalten werden. Die alarmierte Polizei aus Hoya übernahm dann den bereits mehrfach polizeibekannten Jugendlichen und beschlagnahmte das mitgeführte Küchenmesser. Der Heranwachsende zeigte sich gegenüber allen Beteiligten äußerst respektlos und beleidigend. Neben Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung wurde der aufmüpfige Jugendliche aufgrund von Eigen- und Fremdgefährdung dann auch in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Außerdem wurde dem 16-Jährigen durch den Marktleiter ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen. Da das ältere Ehepaar, vermutlich aus Angst vor dem Täter, nicht mehr am Tatort angetroffen werden konnte, bittet das Polizeikommissariat Hoya nun um die mithilfe von Zeugen oder der Bedrohten selbst. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04251-934640 entgegengenommen.

