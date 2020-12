Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hameln/Nienburg-Einbrüche in Weser-Fahrgastschiffe

NienburgNienburg (ots)

(BER)In der Zeit zwischen Freitag, 11.12.2020 und Montag, 14.12.2020, waren bisher unbekannte Täter in insgesamt drei Fahrgastschiffe der "Flotte Weser" in Hameln eingebrochen. Die Schiffe lagen in ihrem Winterlager im Hamelner Stadthafen am Senator-Meyer-Weg. Bei den Schiffen "Höxter" und Holzminden" begingen die Täter eine Reihe von Sachbeschädigungen, nachdem sie über einen Landgang auf die Fahrzeuge gelangt waren. Unter anderem wurden Persennige zerschnitten, möglicherweise auf der Suche nach brauchbaren Gegenständen. Im selben Tatzeitraum gelangten vermutlich dieselben Täter auf das Fahrgastschiff "Hameln". Hier brachen sie eine Tür zum Schiffsinnern auf und entwendeten aus einem Kühlbereich Speisen und Getränke. Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, die zuständige Wasserschutzpolizei in Nienburg unter Tel.: 05021/ 922930 zu informieren. Ihre Hinweise nimmt auch die Polizei in Hameln unter Tel.: 05151/9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell