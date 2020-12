Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Abgekommen von der Fahrbahn

ApelernApelern (ots)

(He.)Am heutigen Mittwoch um 07:15 Uhr kam ein 36-jähriger Kraftfahrer aus Stadthagen, auf der Rintelner Straße in Apelern, in einer links Kurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte über 20 Meter auf dortigen Leitplanke entlang, bevor das Fahrzeug quer auf der Leitplanke zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei diesem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, weiterhin wurden drei Bäume und die Leitplanke beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 40000 Euro.

