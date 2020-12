Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Versicherungskennzeichen mit dem E-Scooter unterwegs

LauenauLauenau (ots)

(HAA) In der Dienstagnacht, gegen 23:15 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Nenndorf auf einen jungen Mann aufmerksam, der mit seinem Elektro-Scooter auf dem Gehweg der B442, in Höhe des Rodenberger Klärwerkes, fuhr. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Als der Fahrer die Polizisten bemerkte, versuchte er noch durch Schieben seines Gefährtes von der Situation abzulenken - allerdings ohne Erfolg. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der 23-jährige Mann aus Pohle an, dass er den Roller im Ausland gekauft und nicht gewusst habe, dass er dafür ein Versicherungskennzeichen benötige. Nach Beendigung der Kontrolle musste der Rollerfahrer seinen Elektroroller offiziell nach Hause schieben. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

