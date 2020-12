Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Obernkirchen (ots)

(ma)

An der Bornemannstraße in Obernkirchen, Höhe Einfahrt zum dortigen Parkplatz zum Supermarkt, kam es gestern gg. 15.00 Uhr zu einem Schaden an einem Pkw Toyota eines 28jährigen Stadthägers, der durch das Verhalten einer 87jährigen Autofahrerin aus Obernkirchen verursacht wurde.

Die Seniorin fuhr mit einem Pkw Mazda gegen die Fahrertür des Toyota, setzte zurück und entfernte sich in Richtung Innenstadt, wo sie von dem Geschädigten, der der Verursacherin folgte, zur Rede gestellt wurde.

Der hinzugerufenen Polizei gab die 87jährige gegenüber an, dass sie eine Berührung zwischen den beteiligten Fahrzeugen nicht bemerkt habe.

Die Beamten schätzen den hervorgerufenen Schaden auf ca. 1.300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell