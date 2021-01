Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Maskenverweigerer wird aggressiv und flüchtet

WerlWerl (ots)

Am Dienstag, gegen 10:25 Uhr, ist ein unbekannter Mann aus einem Ladengeschäft an der Wulf-Hefe-Straße geflüchtet. Er hatte das Gebäude ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz betreten. Dort war er von einer Mitarbeiterin angesprochen worden. Als er des Ladens verwiesen wurde, warf und trat er um sich. Dann spuckte er der Mitarbeiterin ins Gesicht und flüchtete. Einer weiteren Mitarbeiterin, die ihn stoppen wollte, fasste er an den Hals und schubste sie anschließend aus dem Weg. Beide Frauen kamen mit dem Schrecken davon. Der rücksichtslose Randalierer wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 45 Jahre alt, zwischen 180 und 185 cm groß, normale Statur. Er hatte eine Glatze und einen 3-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer braunen Lederjacke, einer hellgrauen Jeanshose und schwarzen Turnschuhen. Insgesamt wirkte er sehr ungepflegt. Zeugenhinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (wo)

