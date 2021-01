Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Helfer entwendet Rad

LippstadtLippstadt (ots)

Am Samstag, gegen 22:45 Uhr, war eine 76-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Bastionstraße unterwegs. In der Nähe des Bahnüberganges kam sie aus ungeklärter Ursache zu Fall. Alleine schaffte sie es nicht wieder auf die Beine, auch eine hinzu geeilte Autofahrerin konnte nicht helfen. Erst als ein junger Mann auftauchte und half, konnten sie die Lippstädterin wieder aufstellen. Daraufhin machte sich der Unbekannte mit dem grauen Prophete-Pedelec in Richtung Beckumer Straße aus dem Staub. Zeugenhinweise zum Verbleib des Fahrrads oder zum unbekannten Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

